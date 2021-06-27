Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sıfır kilometredeki otomobil, garajda park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
SIFIR ARABA KÜLE DÖNDÜ
Çevredekilerin itfaiye ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle sıfır alınan otomobil küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.
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