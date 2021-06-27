Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesinden Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan şüpheli bir araç olduğu ve araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattığı belirtildi.

İhbar alınması üzerine, Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Beğendik Köprüsü üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi icra edilmeye başlandı.

DUR İHTARINA UYMADI, JANDARMAYA ATEŞ AÇTI

Kontrol noktasına yaklaşan şüpheli kamyon, devriye ekipleri tarafından yapılan "dur ihtarına" uymadı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp, araçtan personele ateş açtı.

Bunun üzerine devriye personeli de ateşe ateşle karşılık verdi.

Olay sonucunda araçta 84 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin olduğu tespit edildi.

2 GÖÇMEN ÖLDÜ, 12 GÖÇMEN YARALANDI

Kamyonda bulunan 2 göçmen hayatını kaybetti, 12 göçmen ise yaralandı. Yaralı göçmenler Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından 10 yaralı göçmen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan R.E. isimli araç sürücüsü yakalanırken, kaçan göçmenleri arama çalışmalarına devam edildi.

Olayla ilgili olarak Pervari Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilirken, olayla ilgili tahkikata başlandı.

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