Tatil sezonunun da açılmasıyla birlikte turistlerin yoğunluk oluşturduğu Bodrum, Antalya gibi tatil beldelerindeki yeme-içme fiyatlarındaki artış tepkilere yol açıyor. Gaziantepli lahmacun ustaları lahmacunun fiyatının tatil beldelerinde abartıldığını belirtiyor.
'ANTALYA'DAKİ BODRUM'DAKİ FİYATLAR ABARTILI'
30 yıldır lahmacun ustası olan Mehmet Şebci yarım metre lahmacunu 10 TL'ye verdiklerini belirterek, "Bodrum ve Antalya’da biz fiyatların abartıldığını düşünüyoruz. Burası Gaziantep gastronominin baş şehridir. Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL’ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz. Yaklaşık aynı maliyetlerde çalışmamıza rağmen bizim 5 katımıza 10 katımıza satıyorlar. Biz bu kazançların makul kazançlar olmadığını ve turizme zarar vereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Bu lahmacun obeziteye meydan okuyor Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nde yulaf unundan üretilen lahmacun zengin besin değerleri ve doyurucu olma özelliğiyle adeta obeziteye meydan okuyor.
Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı Sivas’ta bir lahmacun salonunun başlattığı ilginç kampanya lahmacun sevenlerin sınırlarını zorlamasına neden oldu, kimi müşteri bir oturuşta 10 kimisi ise 13 lahmacun yemeyi başardı.
'70 TL’ye lahmacun sattırmayız!' Mehmet Nuri Ersoy “Turizmde zihniyeti değiştirmemiz lazım. ‘Turist geldi, üstünden ne kaparız?’ mantığıyla bu iş olmaz. ‘15 liraya su’ gibi şeyler duyuyoruz. Bu fırsatçıların turizmin geleceğini yemesine izin vermeyiz” dedi