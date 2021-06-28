Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı "Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız üniversite okuyabilecek" paylaşımından sonra üniversite sınavına giren Ömer Alp Çakar, 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı. Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Çakar’a AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve bir grup genç destek oldu.

"KILIÇDAROĞLU, YALANIN YAYILMASINDA AKTÖR OLMUŞTUR"

Üniversite sınavından bir gün önce ortaya atılan yalan bir haberin tüm motivasyonlarını altüst ettiğini ve sınava girecek olan 2 buçuk milyondan fazla üniversite adayının bu haberden olumsuz etkilendiğini belirten Çakar, "CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"EN HAFİF TABİRLE SORUMSUZLUKTUR"

"Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur" diyen Çakar, "Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye’de okuyacak' algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir" dedi.

Çakar, "CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız" şeklinde konuştu.

2021-YKS tamamlandı: Uzmanlardan sınav değerlendirmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumu TYT, AYT ve YDT tamamlandı. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi. Sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.