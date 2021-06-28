Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı. Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına aldı.

MUĞLA-FETHİYE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı. Yangının yerleşim bölgesindeki bazı evleri tehdit etmesinden dolayı bazı evlerin güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği öğrenildi.

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tahtakale'de oyuncak deposunda yangın Fatih Tahtakale'de bulunan bir oyuncak deposunda yangın çıktı. Birçok ilçeden takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.