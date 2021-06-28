22 Kasım 2018 tarihinde Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü iken tedavi amacıyla götürüldüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden kaçan A.U., 25 farklı suçtan aranmaya başlandı.
Gelen istihbarat yakalattı
Jandarma gelen istihbarat doğrultusunda düzenlediği operasyonla firariyi kıskıvrak yakaladı. A.U.’nun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "dolandırıcılık", "tehdit", "hakaret", "kamu kurum ve kuruluşları gibi tüzel kişiliklerin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçları gibi birçok farklı suçtan arama kaydının olduğu da öğrenildi.
Yeniden cezaevinde
Geniş güvenlik önlemleri altında Muratlı Adliyesi’ne çıkarılan A.U., tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
21 yıl hapis cezası olan firari, noterde yakalandı Uyuşturucu satmaktan hapis cezası alan şahsın firarı kısa sürdü. Jandarma, zanlıyı noterde alım satım işlemi yaparken yakaladı.
14 yıl hapis cezası ile aranan firari peribacaları içerisinde yakalandı Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 14 yıl hapis cezası ile aranan firari sanık Ürgüp ilçesinde saklanmış olduğu peribacaları içerisinde yakalandı.
Karantina firarisi markete giderken yakalandı: Artık ekmek de yemeyeceğim Edirne’de, tam kapanma dönemi kapsamında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, evinde karantinada olması gereken Covid-19 temaslı kişiyi markete ekmek almaya giderken yakaladı. Kişi, polis ekiplerine “Artık ekmek de yemeyeceğim, beni yurda değil eve götürün” dese de, salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.
Jandarma operasyonla yakaladı, suç makinası çıktı
Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan cezaevi firarisi suç makinası çıktı.
22 Kasım 2018 tarihinde Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü iken tedavi amacıyla götürüldüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden kaçan A.U., 25 farklı suçtan aranmaya başlandı.
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