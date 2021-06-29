Kaza saat 00.00’da Eyüp Sultan İlçesi TEM Otoyolu Alibeyköy Mevkii Akşemsettin viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve 20 işçiyi taşıyan midibüs devrildi.
20 İŞÇİDEN 4'Ü YARALANDI
Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 işçiyi hastaneye kaldırdı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza yerine çağrılan çekici vinç minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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