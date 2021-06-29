Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Manisa'nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafede eşi İ.Ç. ve bebeğiyle oturan T.Ç., masadaki bardağı alarak bir anda kalktı. Eşi İ.Ç.'nin başına bardakla vuran T.Ç., daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla defalarca eşine vurmaya devam etti. Bunun üzerine olayı gören kafedeki iki kadın müşteri de T.Ç.'ye müdahale etmek istedi. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçtı. Yaşanan olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan T.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Soma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Başına aldığı bardak darbesiyle yüzünde kesikler olan İ.Ç. ise olay sonra kanlar içinde kaldı. Gözü dönmüş adamın vurduğu bıçak darbeleriyle de yaralanan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı.



YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan olay kafenin güvenlik kamerası tarafından anbean yansıdı. Görüntülerde, T.Ç'nin eşine ve kendisine müdahalede bulunan 2 kadın müşteriye saldırması, koşarak kafeden kaçması yer alıyor.

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