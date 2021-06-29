Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;
"Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek."
“Delta varyantı 26 ilde 224 vaka görüldü. İstanbul en çok varyantın görüldüğü il, İstanbul’da 134 delta varyantı tespit edildi."
"Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek, tedbirli şekilde seyirciyle oynanabilecek."
“İki doz arası aşılama süresini Bilim Kurulu toplantısında yarın ele alacağız.”
“Bayrama kadar yüzde 70 aşılama hedefimiz, ez az 1 doz herkesin aşılanmasını hedefliyoruz.”
Ayrıntılar geliyor...