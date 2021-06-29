Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da meydana gelen feci olayda, sigara külünden eteğinin tutuşması üzerine yanan yaşlı kadından kötü haber geldi. Hatanede tedavi altına alınan talihsiz kadın kurtatılamayarak hayatını kaybetti.

SİGARA KÜLÜ ETEĞİNİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara külünün eteğinin üzerine düşüp eteğin yanması sonucu alevler içinde kalan 55 yaşındaki İfaket A. yaralanarak hastanelik oldu. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan İfaket A. ilk müdahalesinin ardından Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan İfaket A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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