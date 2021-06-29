Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahır inşaatı çalışması sırasında inşaat bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif yaralanırken 150 küçükbaş hayvan göçük altında kadı.

KUZU VE ANNELERİNİN BULUŞMA ANI DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Göçük altından kurtarılan kuzuların anneleri ile buluşma anı duygusal anlar yaşatırken, göçük altında nefessiz kalan kuzulara ise AFAD ekipleri elleriyle su içirdi.

Göçük altında kalan koyunları kurtarma çalışması sürüyor.

Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yağış nedeniyle yıkılan ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu Samsun'un Alaçam ilçesinde toprak kayması sonucu yıkılan ahırın içinde bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.