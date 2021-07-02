Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürekleri ağızlara getiren olay İstanbul'da yaşandı. Bebek arabasıyla kaldırımdan inmeye çalışan anne bir anlık dalgınlıkla bebeğini düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, bir de üstünden geçti.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kaldırımdan yola inen anne, bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark edemeyen dalgın anne, arabayla da üzerinden geçti. Kısa süre sonra yerdeki bebeğini fark eden anne, çocuğunu kucağına aldı. Hastaneye götürülen bebeğin durumum iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Bebeğini düşürdü, fark etmeyip üstüne bastı