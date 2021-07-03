Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışı sebebiyle sokaklarda su taşkınları yaşandı. Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Camii sokak üzerinde şiddetli su akıntısına kapılan genç, doğalgaz borusuna tutundu.

ELEKTİRİK AKIMINA KAPILDI

O esnada henüz nereden kaynaklandığını belli olmayan şekilde elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan gencin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Elektrik akımına kapılan gencin, elektrik akımına kapılmadan önce sel sularının içinde yürüdüğü de çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde gencin suda yürüdüğü daha sonra baygın halde suyun içinde yattığı görülüyor.

Olayın tanıklarından Ayça Top, suyun içinde hareketsiz duran bir kişi görünce 112'yi aradığını söyledi.

Sel suları böyle geldi Aydın Nazilli'de şiddetli yağış sele sebep oldu. Selin basma anı ise köylüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir 1 hafta önce aldığı arabasıyla sel sularına kapıldı İzmir Buca ilçesinde yaşanan selde 1 hafta önce aldığı arabasıyla birlikte sel sularına kapılan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Murat Topçu, “Arabanın keyfini süremedik. 10 saniye daha aracın içinden çıkmasam boğulabilirdim” dedi. Murat Topçu’nun sel sularında arabasıyla mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.