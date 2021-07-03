Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlikbank vurgunun sorumlusu ve tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Türk makamlarına giderek teslim olmuştu. Aydın için 4 gün ek gözaltı süresi verildiği bildirildi.

4 GÜN EK SÜRE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, uzun süredir yurt dışında firari olarak aranan ve dün Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi belirtildi. Bugün sabah 09.50 sıralarında Türkiye'ye getirilmek üzere Sao Paulo’dan yola çıkarılan Aydın’ın da içinde olduğu tarifeli uçağın, saat 22.30 gibi İstanbulHavalimanı’nda inmesi bekleniyor. Brezilya makamları, Türkiye’nin talebi üzerine Mehmet Aydın’ı sınır dışı etmiş, THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla İstanbul’a göndermişti.

132 BİN 222 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Aydın, İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak ve hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbulHavalimanı Adliyesi’nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Daha sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülecek. Hayata geçirdiği 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak ortadan kaybolan ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olmuştu.

'Tosuncuk' bu akşam Türkiye'de! İşte ilk görüntüleri İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Mehmet Aydın’ı getirecek uçak sabah 09.50 sularında havalandı. Bu akşam 22.30’da Türkiye’de olacak." açıklamasını yaptı. Türkiye'ye getirilmeden önce polis ekipleri tarafından üstü aranan Aydın'ın görüntüleri ortaya çıktı.

'Tosuncuk' teslim oldu! Binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank’ın kurucusu, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Brezilya’da teslim olduğu öğrenildi.

Tosuncuk’a indirim yok AK Partili hukukçular: Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında 75 bin yıl ceza isteniyor, indirim yok. Çakıcı ise yaklaşık 20 yıldır cezaevinde, bu Kanun’la beş ay önce tahliye oldu.