Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'daki Büyük Menderes Nehri, toplu balık ölümleriyle sınav veriyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, nehirdeki kirliliğin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep etti.

BENZER YILLARDA DA YAŞANMIŞTI

Büyük Menderes nehrinin Söke’de denize döküldüğü yer olan Kafa bölgesinde amatör balıkçılar, kıyıya vurmuş çok sayıda ölü balık olduğunu fark edip durumu EKODOSD’a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü beraberindeki heyet ile bölgeye gidip inceleme yaparak, baraj kapaklarının açılmasıyla bazı fabrikaların da atıklarını bu sularla birlikte bıraktığını ifade etti. Balık ölümlerinin artan kirlilikten kaynaklandığı belirlendiklerini Sürücü, Büyük Menderes Nehrin'de geçmiş yıllarda da benzer şekilde toplu balık ölümleri yaşandığını kaydetti.

"KİRLİLİK ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Büyük Menderes nehrinde kirliğin her geçen gün arttığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bugün balıkçıların ihbarı üzerine Kafa bölgesine gittik. Burada 10 binlerce balığın kirlilik yüzünden telef olduğunu gördük. İçlerinde 3 santimetrelik balıktan yaklaşık 30 kilogramlık büyük balıklara kadar binlercesi vardı. Evsel atıklar ile sanayi kuruluşlarının arıtmasız bir şekilde akıttıkları kimyasal atıklar ve sular nedeniyle Büyük Menderes nehrindeki kirlilik her geçen gün artıyor. Bu da toplu halde balık ölümlerine yol açıyor. Yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

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