Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Manisa'da meydana geldi. Bisikletiyle yolda ilerleyen şahıs, önce bir otomobille çarpışıp sürüklendi, ardından seyir halindeki tırın altına girdi. Bisikletli sürücü olay yerinde feci şekilde öldü.

ÖNCE OTOMOBİL, SONRA TIR

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Erdal D. (49) yönetimindeki otomobile, Caferbey Mahallesi yol kavşağında Murat Sarıyat (42) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıyat’a, Ahmet A. (55) yönetimindeki tır çarptı.

İZMİT-ANKARA YOLU BİR SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Sarıyat, tırın çarpması sonucu olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Sarıyat’ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolu ise yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

Yolda gördüğü biber kasaları canına mal oldu Kırıkkale'de yolda gördüğü biber kasasını almaya giderken karşıdan gelen otomobilin altında kalan adam, metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti.

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