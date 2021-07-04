Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısıtlamasız ilk pazar gününde plan yapmak isteyenler dikkat! Meteoroloji son dakika uyarısı yayınladı. 4 Temmuz 2021 hava durumu ile ilgili yayınlanan rapora göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun bir kısmı, Karadeniz, Kütahya ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DOĞU'DA AZALACAK

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, birçok ili kuvvetli sağanak ve su baskını konusunda uyardı.

MGM'nin internet sitesinde yayınlanan haritada Artvin, Çorum, Giresun, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verilirken; Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Şile'yi sağanak vurdu, evler sular altında kaldı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Şile'de sel baskınına neden oldu. Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, metrekare başına 50 kiloya yakın yağışın düştüğünü belirterek, "Dere yataklarının ıslahı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceğiz" dedi.