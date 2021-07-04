Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak sakinleştirmek istediğini öne süren baba tutuklandı.

SEYİR HALİNDEKİ ARABADAN SARKITTI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, bir sürücünün seyir halindeki araçtan küçük çocuğu sarkıtmasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden sürücünün kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli M.Ö'yü aynı gün yakaladı.

SAKİNLEŞTİRMEK İSTEMİŞ

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.