Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hafta içi 45 derecenin üstüne çıkan sıcakların birkaç derede düşmesiyle il merkezinde vatandaşlar rahat bir nefes alırken, Ceylanpınar ilçesinde ise öğleden sonra termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Termometreler 47 dereceyi gösterdi, ilginç görüntüler ortaya çıktı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar denedi.

Bazı vatandaşlar başlarının üstünü kapatıp güneşin etkisini azaltmaya çalışırken, bazıları ise parklardaki fıskiyelerden akan su ile ellerini yüzlerini yıkadı.

TAZYİKLİ SUYLA SERİNLEDİ

Sıcağın etkisiyle bunalan bir vatandaş, araç yıkamak için kullanılan tazyikli su ile kendini ıslattı.

Elbiseleriyle dakikalarca suyun önünde duran şahıs, serinlemenin tadını çıkarttı.

DÜĞÜN DAVETLİLERİ HAVUZA ATLADI

En ilginç görüntü ise bir düğünde kaydedildi. Düğüne katılan davetliler, oyun oynayıp halay çektikten sonra sıcağa daha fazla dayanamayıp elbiseleriyle havuza atladı.

İlçede esnaflık yapan Aziz Sarmaca, havaların çok sıcak olduğunu söyleyerek, “Bizim burada kavurucu sıcaklar var. Ceylanpınar zaten Türkiye’nin en sıcak bölgesi. Dükkanın içini sulayarak, pervaneyi açarak serinlemeye çalışıyoruz ama o da fayda etmiyor. Çok aşırı derecede sıcak. Aşağı yukarı 55-60 derece bir sıcaklık var. Artık bunalıyoruz. Rabbim bize yardımcı olsun.” diye konuştu.

Ceylanpınar’da gece saatlerinde gerçekleştirilen düğüne katılan davetliler ise elbiseleriyle havuza atlayarak serinledi.

Elbiseleriyle havuza atlayan davetliler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yetkililer, sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde vatandaşları fazla dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

45 derece sıcaklıkta battaniye ve sobayla ısınıyorlar Gaziantep'te hava sıcaklıklarının 45 dereceleri bulması ile bunalan vatandaşlar, kafe olarak işletilen ve içerisinde sıcaklığın 10-15 dereceye kadar düştüğü mağaralara akın ediyor.

Kanada kavruluyor: Sıcaktan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 719’a çıktı.