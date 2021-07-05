Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 Temmuz itibarıyla kente getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanlar, Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağı denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.

Denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.

GEÇİŞ SERTİFİKASI VE SAĞLIK RAPORU ŞART

Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya'ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor.

KAÇAK TIRLAR YAKALANDI

Kurban Bayramı'nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanirken yurda kaçak girmeye çalışan 60 tır ise yakalanarak Tuzla'daki canlı hayvan pazarına yönlendirildi.

Kurbanlık fiyatları belli oldu Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar da kurbanlık fiyatları konusunda araştırma yaptı. Bu sene büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama olarak 10 bin TL'den başladığı öğrenildi. Kurbanlıklar kilosuna ve yaşına göre 28 bin, 30 bin TL arasında alıcı buluyor.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor Bayrama sayılı günler kala kurban telaşı sardı. Kurbanlıklarda fiyatlar büyükbaşlarda 10 bin, küçükbaşlarda ise 1.500 liradan başlıyor.