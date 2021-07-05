Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, haftanın ilk gününde hava nasıl olacak belli oldu. 5 Temmuz 2021 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da İstanbul ve Kocaeli civarında, aynı zamanda Batı Karadeniz ile Trabzon ve Rize'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğleden sonra etkisini göstermesi beklenirken, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi beklenirken, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36