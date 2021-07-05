Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı. Kağıthane tarafında etkili olmaya başlayan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazıları da saçak altlarına saklandı.
Adeta göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak bekleniyor Meteoroloji son dakika haberleri: 5 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı, İstanbul hava durumu belli oldu. Yapılan tahminlere göre İstanbul, Kocaeli ve Batı Karadeniz ile Trabzon ve Rize çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.