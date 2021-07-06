Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü Keman virtüözü ve Besteci kemanisti İlyas Tetik yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı Sarıyer'deki evinde intihar etti.

Bu durumu gören ailesi hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro ve Olay yeri İnceleme ekipler kaldığı Beyaz Lale sokağa gelip incelemelerde bulundu.

ÜNLÜLER İLE ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

Araştırma görevlisi ameliyata giremeden intihar etti Samsun'da tedavi gördüğü hastanede ameliyata götürüleceği sırada kendisini 8. kattaki servisin penceresinden aşağı atan OMÜ Eğitim Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi hayatını kaybetti.

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