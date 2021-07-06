Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde hafta sonu meydana geldi.

AMCA OĞLUNU DEFALARCA BIÇAKLADI

Hasan Cankara (67) yolda yürürken yanına yaklaşan amcasının oğlu Orhan C.’nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Cebinden çıkarttığı bıçakla ilk darbeyi vuran cinayet zanlısı, yere düşen akrabasını defalarca bıçakladı.

Yerden kalkan ve kaçmaya çalışan akrabasının peşine düşen cinayet zanlısı, şahsı bıçaklamaya devam etti.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK UZAKLAŞTI

Müdahale etmeye çalışan vatandaşları kendisine yaklaştırmayan zanlı, olayın ardından elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Hasan Cankara, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AKRABA HUSUMETİ CİNAYETLE BİTTİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın, iki akraba arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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