Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, tam normalleşmenin ardından ziyaretçi akınına uğradı. Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ünlenen gölde ise kuraklık yüzünden sular çekildi. Yaklaşık 4 yıl önce yüzülerek ulaşılan kayalıklara artık yürüyerek gidiliyor.

Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da oğlu Aslan Can ile birlikte kayalıklara yürüyerek geçti. Anne oğul burada bol bol fotoğraf çekildi. Öte yandan yerli ve yabancı turistler, Salda'yı çok beğendiklerini söyledi. Kocaeli'nde yaşayan Zeynep Sude Şahin "Buralar çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. Polonya’dan gelen Slawek Wolman da "Burası mükemmel. Çok güzel ve ilk defa geliyorum çok beğendim” diye konuştu. Rus turist Tatyana Broın ise “Salda olağanüstü bir göl. Çok güzel" yorumunda bulundu.



Türkiye'nin Maldivleri'nde acı olay Burdur'daki Salda Gölü’ne giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.



Salda Gölü'ndeki renk değişikliğine ilişkin açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.