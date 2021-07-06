Özhan Sanayi Sitesi’nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bir kaynak atölyesinde işçilerin çalıştığı esnada henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı patlama oldu.
YARALILARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Patlamada Muharrem Güler, Serkan Beyaz, Mustafa Polat ve Muşteba Güler isimli işçilerin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'de patlama! Yaralılar var İzmir'de henüz belirlenemeyen sebep neticesinde bir evde patlama olurken, 3'u çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Silivri'de patlama oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Silivri'de bir imalathanede patlama oldu. Olayda iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
Malatya'da bir sanayi sitesinde patlama oldu, yaralılar var
Malatya'da bulunan Özhan Sanayi Sitesi’ndeki bir kaynak atölyesinde patlama oldu, yaralılar var...
Özhan Sanayi Sitesi’nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bir kaynak atölyesinde işçilerin çalıştığı esnada henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı patlama oldu.
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