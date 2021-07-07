Adana’da meydana gelen olayda, bir kişi, aracıyla kaza yapan ve masrafını ödemediğini öne sürdüğü arkadaşını tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Olay, 4 Temmuz Pazar günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ahmet Özdemir, haziran ayında arkadaşı Sinan P.’nin (26) otomobilini aldı. Ancak Özdemir, araçla kaza yaptı.
ALACAK-VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
2 arkadaş arasında aracın tamiri nedeniyle alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan P., yanında bulunan tabancayla arkadaşı Ahmet Özdemir’i vurdu. Özdemir, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Sinan P. ise polise giderek teslim oldu.
Sinan P. ile olay yerinde olduğu belirlenen E.K. (30), C.K. (35) ve K.K.’de (36) gözaltına alındı. Ölen Ahmet Özdemir’in belindeki silahı alıp olay yerinden kaçtığı belirtilen Oktay Ö.’nün (25) yakalanmasına çalışılıyor.
Sinan P., sevk edildiği adliyede tutuklanırken E.K., C.K. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Aracıyla kaza yapan arkadaşını öldürdü
Adana bir kişi, aracıyla kazan yapan arkadaşını masraflarını ödemediği yüzünden tabancayla vurarak öldürdü.
Adana’da meydana gelen olayda, bir kişi, aracıyla kaza yapan ve masrafını ödemediğini öne sürdüğü arkadaşını tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak: İHA
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