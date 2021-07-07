Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde berberlik yapan Recep Tosun, sabah saatlerinde ölümle burun buruna geldi. Tosun müşterisini tıraş ettiği esnada aşırı yağış sebebiyle yaşanan sel suları dükkânına girdi.
SON ANDA KURTULDULAR
Berber ile müşterisi boğulmaktan son anda kurtuldu. O anları anlatan Tosuncuk "Müşterimi tıraş ediyordum. Sağanak sonrası dereler taşmış, sel meydana gelmiş. Sular dükkâna girdi. Canımızı zor kurtardı. Eşyaların hepsi gitti" dedi. Ölümden dönen bir başka vatandaş da "Tamir yapıyordum. Bir anda su bastı. Az daha boğuluyordum" diye konuştu.
"Maske tak" diyen berbere makas sapladı Zonguldak'ta bir berber ile müşterisi arasında maske yüzünden tartışma çıktı. Olay, hastanede sonlandı.
Düşerek elindeki makas göğsüne saplanan berber ölümden döndü ABD’nin Boston şehrinde berber Steve Silva elinde makasla dükkanda yürürken aniden ayağı takıldı ve yere kapaklandı. Arkadaşları hemen yardıma koştu ve makasın adamın göğsüne saplandığını ve kan fışkırdığını gördü. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adamın damarının kesildiği tespit edildi. Silva, açık kalp ameliyatıyla hayata tutundu.
Müşterisini tıraş ederken hayatının şokunu yaşadı
Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde bir berber, tıraş sırasında korku dolu anlar yaşadı. Berber ile müşterisi ölümün eşiğinden döndü.
Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde berberlik yapan Recep Tosun, sabah saatlerinde ölümle burun buruna geldi. Tosun müşterisini tıraş ettiği esnada aşırı yağış sebebiyle yaşanan sel suları dükkânına girdi.
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