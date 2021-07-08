Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Su kanunu hazırlıyoruz’ sözünün ardından, Tarım ve Orman Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslak metnin yeni dönemde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Edinilen bilgiler göre Devlet Su İşleri, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek çatı altında toplanacak. Mevcut kanunda, belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar verilen hapis cezası artırılacak. Taslakta suyun kaynağında korunması, etkili kullanımı ve depolanmasına yönelik hükümler yer alacak. Bu konuda yapılan toplantılarda, vatandaşların su tasarrufu konusunda bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca “Su tek elden yönetilmeli. Çok dağınık. Atık sular, içme suları hepsi ayrı bir yerde. Bunların bir otoritesinin olması gerekir” değerlendirmesi yapıldı. Bu arada, Bakanlık, mart ayında başlayan Su Şûrasının ekim ayında tamamlanmasının ardından su kanun taslağını çıkarmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dünya örneklerinin incelendiğini belirterek “Suya özel bir kanun gerek. Yeni düzenlemeler olacak. Cezaları artıracağız” diyor.

Erdoğan: Meclis'te 'Su Kanunu' hazırlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz." dedi.