Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi.
MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER
Minibüs şoförü ile düğün konvoyu arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine konvoydaki şahıslar, minibüsün önünü kesti.
Hararetlenen tartışma, ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Araçlarından inen onlarca şahıs, minibüsün etrafını sardı. Minibüs şoförü, tokat ve yumruklarla saldırıya uğradı.
Çevredeki vatandaşların müdahale etmesi sonucu sakinleşen kavga, konvoydaki şahısların araçlarına binmesiyle son buldu.
Minibüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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