Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narlıkuyu Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde bir kaza meydana geldi. A.Y. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından da takla attı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü A.Y. ile beraberindeki yaralı 3 kişi ambulanslarla Erdemli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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