Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden olay Hatay'da meydana geldi. Eşinden boşanmak istemeyen adam, karısını ikna etmek için konuşmaya çalıştı. Talihsiz kadının kabul etmemesi sonucunda gözü dönmüş zanlı 7 yaşlarındaki kızlarının gözü önünde eşini pompalı tüfekle öldürdü.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALADI

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşi Cabbar K.'den (35) ayrılan ve baba ocağı Erzin ilçesine taşınan Ebru K. (30) burada 7 yaşındaki kızı Ayşe Nur K. ile kiraladığı evde yaşamaya başladı. Cabbar K. eşi ile tekrar bir araya gelmek isterken, Ebru K. bu birlikteliğe yanaşmadı. Kahramanmaraş’ta ikamet eden Cabbar K. saat 12.00 sıralarında Mahmutlu Mahallesi Temiz Sokak'ta bulunan eski eşinin evine geldi ve eşini götürmek istedi. Geri dönmek istemeyen Ebru K.’nin babası Ali D. (50) kızının gitmek istemediğini belirtince aralarında tartışma çıktı. Cabbar K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali D.’ye ateş etti. Ali D. sağ kolu ve sol bacağından yaralandı. Cabbar K. daha sonra kızının gözleri önünde eski eşi Ebru K.’ye ateş etti.

Ebru K. olay yerinde hayatını kaybederken, Ali D. gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı olduğu bildirilen Cabbar K. olay yerinden uzaklaştıktan sonra gasp ettiği bir araçla kayıplara karıştı.

Ebru K.’nin cansız bedeni ise Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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