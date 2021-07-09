Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan olay Afyonkarahisar'da gerçekleşti. Sıcak havaları fırsat bilen aile, gölet kenarında piknik yapmaya gitti. Birden 16 yaşındaki kızın gölete düşmesi üzerine kurtarmak için arkasından atlayan amca, yeğeni ile birlikte boğularak hayatını kaybetti.

AMCA-YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİ ARANIYOR

Olay, Çay ilçesine bağlı Karamık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Akın ailesi piknik yapmak için gölet kenarına gitti. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten Maviye Akın (16) gölete düştü. Yeğeninin sudan çıkamadığını ve boğulduğunu gören amca Uğur Akın (44) ise onu kurtarmak için arkasına göle girdi. Ancak amca yeğen göl suyundan boğuldu. Diğer aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, boğularak suda kaybolan amca ve yeğenin cansız bedenlerini çıkarmak için bölgeye dalgıç istedi. Bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Büyük acı! Teyze ve yeğen ölüme birlikte gitti Adıyaman'da serinlemek için baraj suyuna giren iki kişi hayatını kaybetti. Ölen şahısların teyze ve yeğen oldukları öğrenildi.