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Ali Koç'tan Galatasaraylı isme tehdit 'Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyeti sonrası coşku zirveye çıktı. Tarihi zaferin ardından Başkan Ali Koç dahil bütün takım ve yönetim RAMS Park zemininde galibiyeti kutlamak istedi. Kutlamalar esnasında Ali Koç ile Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan arasında gerginlik yaşandı. Ali Koç'un olay sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" dediği görüntülendi.

Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyeti sonrası Başkan Ali Koç da dahil tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri,  RAMS Park'a geldi. Tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, RAMS Park zeminine gelip galibiyeti kutladı. Kutlamalar sırasında gerginlik çıktı ve sahaya güvenlik güçleri girdi. Fenerbahçeli yöneticiler ve oyuncuların zeminde kutlama yaptığı sırada stadın tüm ışıklarının kapatıldığı gözlemlendi.

ÇIK BURADAN YOKSA DAYAK YİYECEKSİN

Saha içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan arasında gerginlik yaşandığı görüldü. Ali Koç'un sahada yaşanan arbede sırasında Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" dediği görüntülendi.

İŞİMİZ BİTTİ, GİDEBİLİRİZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kutlama sonrası yöneticiler ve takımla soyunma odası koridoruna yöneldi. Ali Koç'un koridorda "Haydi işimiz bitti, gidebiliriz" dediği duyuldu.

ERDEN TİMUR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe kafilesinin RAMS Park'tan ayrıldığı sırada karma alanda bir gerginlik daha yaşandı. Fenerbahçe kafilesinin peşlerinden gitmek isteyen Galatasaray personellerine çevik kuvvet engel oldu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un olayları yatıştırmaya çalıştığı gözlemlendi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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