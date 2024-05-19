Yürekleri sızlatan ölüm! Sekizinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Denizli'de 8'inci kattaki evinin penceresinden zemine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 14 katlı bir apartmanın 8'inci katında ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Umut Çelik, pencereden zemine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 4 yaşındaki minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde fenalaşan baba Veli ile anne Çiçek Çelik'e ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı