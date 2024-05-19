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Yürekleri sızlatan ölüm! Sekizinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Denizli, Pamukkale, Umut Çelik, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'de 8'inci kattaki evinin penceresinden zemine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 14 katlı bir apartmanın 8'inci katında ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Umut Çelik, pencereden zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 4 yaşındaki minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde fenalaşan baba Veli ile anne Çiçek Çelik'e ise sağlık ekipleri müdahale etti.​​​​​​​

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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