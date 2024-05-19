Mayıs ayında kar sürprizi! Adeta gelinlik giydi, bir anda beyaza büründü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası adeta beyaz gelinlik giydi, bir anda beyaza büründü.

Yurdun batı kesimleri bahar sonrası adeta yaz mevsimine hazırlanırken doğuda ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum, Kars gibi illerin ardından bir haber de Bitlis'ten geldi.

Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan Süphan Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

"YAZIN BİR BAŞKA KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL OLUYOR"

Orhan Emen isimli çiftçi, sabah tarlaya geldiğinde her tarafın beyaz örtüyle kaplandığını gördüğünü söyledi. Emen, "Mayıs ayında kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı güzel bir görüntüye kavuşmuş. Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka kışın bir başka güzel oluyor. Yaz kış demeden insanların hep uğradığı bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.