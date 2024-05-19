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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji&#039;den gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Hava Durumu, Sağanak Yağış, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerine göre; bugün Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ege kuvvetli sağanak yağış alacak. Üç bölgede ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji 19 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, il il günün hava sıcaklıkları ve sağanak beklenen iller belli oldu. Pazar planı yapan vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabını merak ederken, birçok kentte sağanak ve toz taşınımı beklendiği belirtildi. Toz taşınımı özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de bekleniyor. İşte il il hava durumuna dair detaylar...

19 MAYIS 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı uyarısı - 1. Resim

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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