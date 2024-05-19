Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
19 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerine göre; bugün Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ege kuvvetli sağanak yağış alacak. Üç bölgede ise toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji 19 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, il il günün hava sıcaklıkları ve sağanak beklenen iller belli oldu. Pazar planı yapan vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabını merak ederken, birçok kentte sağanak ve toz taşınımı beklendiği belirtildi. Toz taşınımı özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de bekleniyor. İşte il il hava durumuna dair detaylar...
19 MAYIS 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi