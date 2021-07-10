Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 15. kilometresinde bir kaza meydana geldi. A.D. idaresindeki otomobil, A.B.’nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı.

YARALILAR VAR

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.D. ile yolculardan B.D., O.D. F.D. ve N.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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