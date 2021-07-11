Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delta varyantı etkisini hissettirmeyi sürdürüyor. Birçok ilde koronavirüsün yeni varyantı olan Delta'nın görülmesi sonrası ilk kısıtlama haberi Bartın'dan geldi. Kentte ve çevre illerde Covid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.

TOPLU ZİYARETLER VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan yeni tedbir kararına göre; yörede gelenek halinde uygulanan, arada akrabalık ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın bayram günlerinde köy ve mahallelere yapılan toplu halde ve karşılıklı ziyaretler, toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yasaklandı.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı: Ülkemizde Delta varyantı Covid-19 vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

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