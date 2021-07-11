Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemide en çok etkilenen sektörlerden birinin de otobüsçü esnafı olduğunu söyleyen Mirza Binboğa, pandemi dolayısıyla en çok etkilenen sektörlerin başında ulaşım sektörünün geldiğini belirtti.

"KURBAN BAYRAMI MASRAFLI OLUYOR"

Bu süreç içerisinde 1,5 ay kadar çalışıp geri kalan süreçte çalışamadıklarını aktaran Binboğa, "Şu anda yüzde 50 koltuk kapasitesi kalktı ama yolcu seviyesi düşük, çünkü vatandaşın elinde para yok. Vatandaşın ekonomik sıkıntıları seyahat etme gücünü engelliyor. Önümüzde bir de Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı da malumunuz masraflı bir bayram." dedi.

Masraflar nedeniyle vatandaşların seyahatlerini ertelediğini veya kurbanını kesmeye gayret ettiklerini ifade eden Binboğa,"Bu da bizim şehirlerarası dolaşımımızı tamamen düşürdü. Şu anda fiyatlarımız normal, çünkü yolcu seviyesi sınırı kalktı. Ankara’ya 50 TL, İstanbul’a 150 TL fiyatlarla gidiyoruz. Mazot zamlandığı halde biz bilet fiyatlarına zam yapmamayı düşündük ve şu anda da zam yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR GEZMEYİ ERTELEDİ"

Binboğa, vatandaşın alım gücü olmamasının seyahat özgürlüğünü kısıtladığını söyleyerek, “Vatandaşın seyahat gücünün yükselmesi için önce alım gücü yükselmeli. Herkes evinden çıkarken önce mutfak alışverişi diyor, sonra gezmeyi düşünüyor. Ekonomik sıkıntılarından dolayı vatandaşlar gezme işini tamamen öteledi." açıklamasını yaptı.

Pandemiden dolayı şehirlerarası taşımacılıkta büyük araçlardaki virüs tehdidi nedeniyle küçük araçlara yöneldiğini aktaran Binboğa, "Ailesi ile daha güvenli gideceğini hissediyor. Bizim bu durumu aşmamız 1-2 yılı bulacak diye tahmin ediyorum ben” diyerek sözlerini noktaladı.

Koltuk sınırı kalktı, bilet fiyatları düşmedi Koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz’da kaldırıldı. Bu kapsamda şehirlerarası yolcu otobüsleri tam kapasite çalışmaya başladı. Ancak bilet fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Fiyatlar cep yakıyor