Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de 24 yıl önce birden bire ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan engelli adamın öldürüldüğü orataya çıktı. Cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen, eş ve akrabaları gözaltına alındı.

97'DEN BERİ KAYIPTI

Olay, 1997 yılının Nisan ayında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası engelli İbrahim Karakuş (53), ansızın kayıplara karıştı. Aile bireyleri tarafından yıllarca aranan Karakuş, yapılan kayıp başvurularına rağmen bulunamadı. Bu zamana kadar pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyaları yeniden açtı. Derinleşen soruşturma neticesinde İbrahim Karakuş'un en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, İbrahim Karakuş'un eşi Ç.K. (46), eşinin kız kardeşi G.G. (43) ile eski eşi E.A. (48) ve eşinin erkek kardeşi O.G. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Polis merkezindeki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, İbrahim Karakuş'un O.G. tarafından Darıca Eskihisar Kalesi civarında tabanca ile öldürüldüğünü iddia etti. Aynı zamanda şüpheliler ifadesinde, cinayeti işlediği ileri sürülen O.G.'nin daha sonra Karakuş'un cesedini kale civarına gömdüğü, Karakuş'un annesine ait antika gümüş kemeri de Kapalıçarşı'da sattığını iddia etti. O.G. ise ifadesinde, diğer 3 şüphelinin suçlamalarını kabul etmeyerek, diğer şüphelileri suçladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İbrahim Karakuş'un gömüldüğü ileri sürülen kale ve çevresinde yapılan çalışmada ise restorasyon çalışmaları sebebiyle ceset bulunamadı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu dosya ile birlikte 21 ayda 11 faili meçhul cinayeti çözdüğü öğrenildi.

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