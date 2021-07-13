Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Kastamonu'da yaşandı. Duruşmadan çıktıktan sonra evine giden avukat Gizem Saraçoğlu'ndan bir süre haber alınamaması üzerine yakınları yanına gitti. Saraçoğlu'nun evinde bulunduğunda hayatını kaybetmiş olduğu öğrenildi.

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Barosuna kayıtlı Gizem Saraçoğlu, sabah saatlerinde duruşmasından çıktıktan sonra Candaroğulları Mahallesinde bulunan evine gitti. Bir süre sonra yakınları ve arkadaşları tarafından haber alınamayan genç avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gizem Saraçoğlu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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