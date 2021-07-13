Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konacık Mahallesi Beylikkırları mevkisinde otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sert rüzgarla birlikte hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı.

VATANDAŞ YARDIM ETTİ

Yangın ihbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Bölgedeki işyerlerine de yaklaşan alevleri söndürmek için vatandaşlar da yoğun uğraş verdi. 112 Acil Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına karşı bölgede hazır bekledi. Bölgeye daha sonra Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri de geldi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Otluk alandaki yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki bir işyerine ait keresteleri saran alevler de uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yığın halindeki keresteler, bir ekskavatörün kepçesiyle karıştırılarak soğutma çalışması yapıldı.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.

İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 11 saati aşkın çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bodrum'daki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede korku ve panik yaşandı.