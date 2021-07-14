Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Millet Kıraathanesi'nde, koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulama merkezi kuruldu.

Aşı randevusu alamayan ya da randevusuna yetişemeyen vatandaşlar için aşı uygulanması devam ediyor. Belediye hoparlörlerinden de sık sık “randevusuz Covid-19 aşısı” anonsları yapılıyor. Anonsta, “Hüseyin Kahya Mahallesi Parkı’nda, sağlık görevlileri tarafından 10.00 ile 16.00 saatleri arasında randevusuz Covid-19 aşısı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Dükkanını uzun süre kapalı bırakarak aşı için hastaneye gidemeyen çevre esnafı, uygulamaya ilgi gösterdi. Millet Kıraathanesi'nde, hafta içi ve hafta sonu her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlar randevusuna bakılmaksızın aşı olabilecek.

"TÜRKİYE HIZLI BİR ŞEKİLDE ATLATACAKTIR"

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin izlediği yolun güzel olduğunu ifade eden 28 yaşındaki Halilhan Eren, “Bugün buraya aşı olmak için geldim. İlk aşımızı oldum, çok şükür. Tüm Türkiye’ye sağlık diliyorum." dedi.

Hizmetten memnun kalan Eren, "Hastanede sıra beklemektense burada hızlı bir şekilde aşı olmamız güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Allah devlete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Dünyaya bakıldığında Türkiye’nin izlediği yolun güzel olduğunu ifade eden Eren, "Özellikle yaşlılarımıza gençlerimize yavaş yavaş gelmesi Türkiye’nin hızlı bir şekilde atlatacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

"ANONS YAPTILAR GELDİK"

3. doz aşısını yaptıran 74 yaşındaki Sebahattin Savaş, “3. aşıya geldim. Belediye anons yaptı, buraya vurduralım dedik. Önceleri aile doktoruna vurdurduk. Çin aşısı vurdurduyduk. Şimdi de Alman aşısı vurduracağız." dedi.

Millete ve devlete hayırlı olmasını dileyen Savaş, "Çok güzel bir hizmet, anons yaptılar geldik. Öbüründe randevu alacağın falan. Şimdi böyle daha kolay oluyor bizler için.” ifadesini kullandı.

"AŞIDAN DA HÜKÜMETTEN DE MEMNUNUZ"

Hükümetin çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getiren 70 yaşındaki Neziha Savaş da, “Aşıdan da çok memnunuz hükümetimizden de çok memnunuz. İnşallah böyle faydalı olur. İnşallah ülkemizi de bizlere de faydalı olur. Sağlık sıhhat versin Allah. Bunu belediye söyledi. Hemen geldik” şeklinde konuştu.

"BURASI İYİ OLDU"

Belediyenin anonsu üzerine aşı yaptırdığını belirten Özhan Demirtaş, “Hastaneye gitseydik orası kalabalıktı. Burası daha iyi oldu. Çarşıda işim vardı duydum hemen geldim aşımı oldum. Çok güzel bir sistem. Kırıkkale Belediyesi anons etti. Hüseyin Kahya Parkı yanında aşı olma faaliyetleri vardır. Gidebilirsiniz dediler, biz de geldik” diye konuştu.

Trakya'da aşılama vaka sayılarının düşmesine katkı sağlıyor Aşılamanın yüksek olduğu Trakya'da vaka sayıları da buna bağlı olarak düşük seyrediyor.

Trakya’da aşı başarısı: Birinci doz tamamlanmak üzere Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde yaklaşık 1 milyon 850 binlerde olan nüfusun 1 milyon 512 bini ilk doz aşıyı yaptırırken, 450 bin kişi her iki dozu yaptırmış oldu.