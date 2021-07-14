Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek maksadıyla 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasakladığını duyurdu.

HER YIL YASAKLANIYOR

Duyuru kapsamında ormanda piknik ve mangalın yanı sıra yürüyüş yapmak da yasaklar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, kural gereği İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor. Kararın bu yıla has olmadığı, her yıl alınan bir karar olduğu belirtildi.

Muğla'da korkutan orman yangını Muğla’nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Karayolunun kenarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de orman yangını: 500 kestane ve meşe ağacı yandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şüpheli veya şüpheliler tarafından kestane bahçelerinde temizlik esnasında yakılan ateşten çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan içerisindeki yaklaşık 500 kestane ve meşe ağacı yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.