Batman Cudi Mahallesi'nde yüksek ateş nedeniyle yabancı uyruklu çocuğu almaya giden 112 ekibi, kanunen 1 refakatçi dışında kimseyi ambulansa almak istemeyince aile fertlerinin saldırısına uğradı.
20 KİŞİ TAŞ VE SOPA İLE SALDIRDI
2 sağlık çalışanın yaralandığı olayda ambulansa taş ve sopalarla yaklaşık olarak 20 kişi saldırdı. Ambulans olay yerinden hızla kaçarken görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.
Muayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp etti Kahramanmaraş’ta bir şahıs, eşi olduğu iddia edilen kadının ve bebeğinin muayene ücretini ödemeyeceğini ileri sürerek sağlık çalışanını önce rehin aldı, daha sonra darp etti. Darp edilen sağlık çalışanı, şahıstan şikayetçi oldu.
Özel güvenlik görevlileri nöbetten dönen doktoru darp etti İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine 3 özel güvenlik görevlisi ile doktor arasında çıkan tartışmada doktor cop ve tekmelerle darp edildi.