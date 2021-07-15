Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana merkezli dört şehirde liderliğini Ali A. isimli şahsın yaptığı “Şirinler” olarak bilinen “Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü”ne yönelik operasyon yapıldı. 43 adreste Özel Harekât, terör, çevik kuvvetin de olduğu 750 polisle gerçekleştirilen baskınlar Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da yapıldı. Kapılar koçbaşıyla kırıldı. Bazı evlere zırhlı araçla bahçe kapısı ezilerek girildi. Zanlıların operasyondan haberdar olmak için izleme odası kurduğu tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri Ali A’nın evinde yüksekliği 80, genişliği ise 50 santimetre olan üç katlı kafes çıktı. Örgütün esirlerini burada tuttuğu belirlendi. Kurtarılan iki kişiden birinin 20 gündür kafeste olduğu öğrenildi. Şahısların örgüte karşı suç işlediği, bu yüzden kafese konularak cezalandırıldığı öne sürüldü.

Polis 43 adrese yaptığı operasyonda 38 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 10 tabanca, 606 değişik çaplarda mermi, 16 av tüfeği, 169 av tüfeği fişeği, 122 bin lira nakit para, toplam değerleri 1 milyon 150 bin lira olan senet ve çekler, 16 bıçak ve kılıç, 12 gram uyuşturucu, 4 sinyal kesici jammer cihaz, 3 telsiz ve şarj cihazı, Bank Asya’ya ait pos cihazı, 1 F serisi 1 Amerikan doları ele geçirdi.

Manisa'da zehir tacirlerine baskın, 18 gözaltı var Manisa'da zehir tacirlere eş zamanlı baskın düzenlendi, büyük operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.