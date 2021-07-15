Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem şaşırtan hem de güldüren olay Bursa'da yaşandı. Vatandaşın biri klasik otomobşliyle seyir halindeyken aracı arıza yaptı. Sorunun kaputtaki elektrik bağlantısından geldiğini anlayan şoför ilginç bir çözüme başvurup kaputun üstüne oturdu.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntüler, merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde kaydedildi. Kimliği belirsiz bir kişi, seyir halindeki klasik otomobilin kaput bölümüne oturarak elektrik arızasını gidermeye çalıştı. Türk işi otomobil tamiri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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