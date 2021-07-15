Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz'da bitecek Kurban Bayramı öncesinde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar, kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurban pazarlarından alıyor. Ancak pandemi döneminde artan internet üzeri satışları, kurbanlık alımına da yansıdı. İzmir'de pek çok üretici, kurbanlıklarını internet üzerinden satışa sundu. İlanlarda, hayvanların fiyatları, yaşları, cinsi ve kilosu da yer alırken küçükbaş hayvanlar için 800 TL'den başlayan fiyatların büyükbaş hayvanlar için bin 500 TL'den başladığı görüldü. Bazı ilanlarda "Kredi kartı geçerlidir" ibaresinin bulunması dikkat çekti.

Kurbanın su kesesi organlarını sakın tüketmeyin! Kurban Bayramı'na günler kala pazarlarda hareketlilik artarken, alınacak kurbanlıkların nasıl olması gerektiği ve kurbanın uygun koşullarda kesiminin nasıl sağlanacağı konularında uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyatetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, “Veteriner hekim kontrolünden geçen kurbanlıklar alınmalı” dedi.

İkisi de cinayete kurban gitti! Baba-kız yan yana defnedildi Hatay'da 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kadın ve kadının babası memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.