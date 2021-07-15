Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sandıklı-Afyonkarahisar karayolu Akharım Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan Çetin Öğmen idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gökhan Özkurt’un kullandığı küçükbaş taşıyan kamyonete arkadan çarptı.

Kaza sonrası tam bir can pazarı kurulurken yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

17 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile birlikte Şerife Kurt, Emine Uçak, Yasemin Çelik, Ayleyna Çelik, Nafie Uçak, Kezban İpek, Zuhal Karahan, Fazilet Rahat, Duygu Karakaya, Senanur Özdemir, Fadime Öymen, Oğuzhan Özkurt, Raziye Rahat, Semra Özdemir, Nazik Teltik’i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kazada bir çok yaralıyı minibüsün içerisinden olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çıkardı.

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